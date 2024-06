Sampdoria: ufficiale l'amichevole da 'operazione nostalgia', in attesa della sede del ritiro

La Sampdoria ha ufficializzato una delle amichevoli estive, un vero e proprio tutto nel passato per i tifosi blucerchiati. Martedì 30 luglio alle ore 20 si giocherà infatti un match contro il Carl Zeiss Jena, proprio nella città tedesca che, all'epoca apparteneva alla Ddr, prima della riunificazione della Germania.

La partita si giocherà nel rinnovato stadio 'Ernst Abbe' e porta alla memoria gli ottavi di finale della Coppa della Coppe 1988/1989: i blucerchiati di Boskov pareggiarono 1-1 la gara di andata, poi vinsero 3-1 a Genova qualificandosi ai quarti di finale. Dopo aver eliminato Dinamo Bucarest e Mechelen si arresero poi in finale contro il Barcellona. Oggi il Carl Zeiss Jena milita nella quarta serie tedesca, nel girone Nordost della Fußball-Regionalliga e, dopo la caduta del muro di Berlino, non ha mai più raggiunto i fasti del passato.

Nel frattempo la Sampdoria deve ancora ufficializzare la sede del ritiro estivo, non è escluso possa essere proprio in Germania. In attesa di ufficialità anche l'ingaggio del nuovo direttore sportivo, Pietro Accardi, che arriverebbe dall'Empoli.

