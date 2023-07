Sampdoria, sette gol nel primo test stagionale

Sotto gli occhi attenti del patron Radrizzani, la Sampdoria di Andrea Pirlo batte 7-0 la Rappresentativa Valtellinese nella prima amichevole stagionale. Il tecnico schiera il 4-3-3 con Borini e Gabbiadini ai fianchi del giovane Stoppa, autore di due reti nella prima frazione, doppietta anche per il talentino Delle Monache.

Sampdoria-Rappresentativa Valtellinese 7-0: la cronaca

La prima formazione blucerchiata dell'era Radrizzani vede Falcone in porta, Depaoli e Murru sugli esterni della difesa a quattro completata dai centrali Ferrari e Lotjonen. In mediana Yepes, Benedetti e la fantasia di Verre, in attacco come detto il neo acquisto Borini e Gabbiadini ai fianchi di Stoppa. E' proprio del giovane bomber la prima rete stagionale della Samp all' 11', poi l'attaccante si ripete al 34' chiudendo così sul 2-0 la prima frazione.

Nella ripresa cambiano dieci degli undici interpreti, in campo vanno Ravagalia, Paoletti, Toljonen, Aquino, Giordano, Askildsen, Vitale, Malagrida, Di Stefano, La Gumina e Delle Monache. Tanti giovanissimi con alcuni che si mettono in mostra come l'esterno ex Pescara in gol al 48' e al 90', segna anche Giordano al 59', poi è il turno di Malagrida al 73' e di Di Stefano al 77'. Finisce così 7-0 con la Sampdoria che ha messo in campo tanti ragazzi che stanno provando ad impressionare Pirlo e alcuni "senatori" con il futuro in bilico.