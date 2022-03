Sampdoria, porte aperte a Bogliasco: i tifosi tornano al 'Mugnaini'

A Bogliasco si torna all'antico: in occasione dell'allenamento mattutino (inizio fissato per le 10:30) di sabato 26 marzo 2022 il centro sportivo 'Mugnaini' aprirà le porte ai tifosi blucerchiati.

Nonostante le difficoltà logistiche legate alla ristrutturazione del centro sportivo i sostenitori della Samp potranno quindi accogliere calciatori, mister e staff tecnico nel piazzale antistante l’ingresso degli spogliatoi. Si tratta di una decisione fortemente voluta dal presidente Marco Lanna.

Per consentire l'apertura il comune di Bogliasco ha emanato un’apposita ordinanza e ha predisposto il divieto di circolazione temporaneo degli autoveicoli in via Marconi dalle ore 8.45 alle ore 13. Faranno eccezione i veicoli dei residenti, di altri autorizzati a diverso titolo e tutti i veicoli a due ruote (che potranno parcheggiare i propri mezzi sul piazzale del campo “3 Campanili”).