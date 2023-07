News Samp: dimissioni Panconi, addio Quagliarella e ricordo di Vialli

Dopo quelle del vicepresidente Antonio Romei arrivano anche le dimissioni di Gianni Panconi, consigliere di amministrazione della Sampdoria. È stato uno dei principali artefici dell'operazione di salvataggio del club, consegnato nelle mani di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani.

Le dimissioni di Panconi

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla stessa società attraverso una nota stampa diramata nella serata di giovedì 6 luglio 2023: "L’U.C. Sampdoria - si legge - comunica che Gianni Panconi ha rassegnato le dimissioni da consigliere di amministrazione. Il club ringrazia Panconi per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni di collaborazione e, in particolare, nell’ultima delicata fase di vita della società.' La Sampdoria al completo augura a Gianni le migliori fortune umane e professionali".

Sampdoria: raduno, ritiro e amichevoli, le date

Passando al campo si avvicina la data del raduno per la stagione 2023/2024: visite mediche e test tra Genova e Bogliasco a partire dal 10 luglio, mercoledì 12 è stata fissata invece la partenza per il ritiro a Livigno.

Quagliarella, niente rinnovo

Secondo quanto riporta Repubblica non ci sarà Fabio Quagliarella, la società avrebbe già comunicato al capitano l'intenzione di non rinnovare il contratto appena scaduto. La truppa blucerchiata rimarrà in Valtellina fino al 23 luglio e disputerà tre amichevoli al Centro di Preparazione Olimpica Coni 'Aquagranda'. Primo incontro domenica 16 luglio alle ore 17 contro i dilettanti della Rappresentativa Valtellinese. Mercoledì 19 luglio alle ore 17 toccherà al Rapperswil-Jona (terza serie della Svizzera), domenica 23 luglio, sempre alle 17, alla Pro Patria, formazione di Serie C.

Il ricordo di Vialli nel giorno del compleanno

Domenica 9 luglio è stata invece organizzata una giornata in memoria di Gianluca Vialli, nel giorno del suo compleanno. La Federclubs ha dato appuntamento a tutti i tifosi alle ore 18 sotto la Gradinata Sud.