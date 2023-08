Pedrola è blucerchiato: dal Barcelona con obbligo di riscatto

Nuovo acquisto in cas Samp. Il club blucerchiato annuncia l'arrivo di Estanislau Pedrola Fortuny a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Barcelona.

Nato a Cambrils, in Spagna, classe 2003 il giocatore sarà legato alla Sampdoria fino al 30 giugno 2027. Pedrola, esterno sinistro che all'occorrenza può agire anche da seconda punta o essere adattato a destra, è entrato nella cantera del Barcellona nel 2019 e ha esordito in prima squadra, in Liga, a gennaio 2022. Nella squadra B dei blaugrana, nella Serie C iberica, ha segnato 9 goal in 28 partite.

Confermato, intanto, l'addio di Audero dalla squadra genovese per il prestito, con diritto di riscatto intorno ai 7 milioni di euro, all'Inter. Il portiere simbolo delle ultime stagioni della Samp ha voluto salutare i tifosi con un lungo messaggio postato sui social: "Dire grazie - ha scritto il portiere - è veramente troppo semplice e riduttivo, ma è giusto e doveroso farlo. Ringrazio ogni singolo dipendente in sede, tutti quelli che ogni giorno vivono Bogliasco e ringrazio di cuore voi tifosi. Che sia un addio o un arrivederci, ciò che abbiamo trascorso in questi anni non potrà essere cancellato da nessuno. Siamo passati insieme da momenti di delusione massima a momenti di gioia infinita. Dalle lacrime per la sofferenza a quelle di felicità. Quello che si è creato in questi anni è un qualcosa che mi porterò per sempre dentro, emozioni forti che arricchiscono il mio bagaglio personale di vita".