Sampdoria, Accardi si presenta: "Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi"

Presentazione ufficiale alla stampa per Pietro Accardi, il nuovo responsabile dell'area tecnica della Sampdoria. Matteo Manfredi, presidente blucerchiato, ha parlato di "inizio di un percorso nuovo" e di una scelta "convinta e condivisa" per fare qualcosa di importante. Ecco cosa ha detto.

Sul ritorno a Genova. "Da parte mia è stato molto semplice accettare la proposta, al netto delle difficoltà, a cui non ho pensato. Chi come me ha indossato questa maglia sa cosa vuole dire. Mi ha toccato le corde del cuore e ho accettato questa sfida. Ho apprezzato molto la sincerità del presidente, che mi ha detto che rivuole portare la Samp in alto, ma in questo momento bisogna mettersi l'elmetto e battagliare, come già stiamo facendo".

Sul mercato. "Abbiamo le idee chiare nonostante il blocco del mercato e tutti i problemi noti. Ci stiamo concentrando sui movimenti in uscita per dare lo sblocco e poi dare una struttura alla squadra. Oggi non abbiamo la possibilità di investire nell'immediato, poi vedremo nel corso dei due mesi cosa potremo fare".

Coda, Tutino, Romagnoli. Chi può arrivare? "Sui nomi usciti sui giornali c'è qualcosa di vero, sono giocatori di cui abbiamo stima, ma finché non si mette qualcosa nero su bianco non possiamo dire di aver concluso delle trattative. Stiamo lavorando per farci trovare pronti allo sblocco del mercato. Speriamo di riuscire a fare qualcosa già nei prossimi giorni".

Sul possibile ritorno di Sebastiano Esposito. "Ha fatto un campionato importante ed è un beniamino dei tifosi. Però è di proprietà dell'Inter, che sta facendo riflessioni sulla possibilità di mandarlo a maturare in serie A, categoria che credo possa meritare per quanto ha fatto vedere".

Una rosa da sfoltire. "In questo momento stiamo lavorando sullo sfoltimento della rosa e sull'abbassamento del monte ingaggi, cercando di puntellare la rosa e fare qualcosa nell'immediato, per dare al mister la possibilità di iniziare a lavorare anche con giocatori nuovi".

Gli obiettivi. "Non posso dire che a breve saremo dove tutti vorremmo essere, ma prometto grande impegno. Vivremo le difficoltà come opportunità e questa è la mentalità che trasmetteremo a tutti, calciatori e staff. Stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva e che ci rappresenti sotto tutti i punti di vista. Vogliamo rendere i tifosi orgogliosi e farli tornare a gioire".

Su Pirlo. "Non lo conoscevo personalmente, ma se l'avessi conosciuto prima probabilmente lo avrei scelto anche io come allenatore. Ho apprezzato molto il lavoro che ha fatto lo scorso anno in mezzo a tante difficoltà. Ha capito che non era possibile portare avanti la propria idea di calcio e ha avuto la capacità di mettere i giocatori nelle migliori condizioni per potersi esprimere. Non tutti gli allenatori hanno questa capacità".

Sul modulo. "Ci basiamo sulle caratteristiche dei calciatori, penso partiremo con una difesa a tre anche per valorizzare un giocatore come Leoni, che è stato un investimento importante".

Su Leoni. "In tanti sono interessati, ma per noi il ragazzo ha un valore molto alto. Lo cederemo solo per un'offerta che riteniamo congrua".

Su Audero. "Oggi è il nostro portiere, ci sono state squadre che ci hanno chiesto informazioni, ma non c'è niente di concreto".

Sui giovani. "Dobbiamo valorizzarli e costruire una struttura importante a livello di settore giovanile, anche per creare un patrimonio per la società".