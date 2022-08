La Sampdoria dona cinque abbonamenti a persone senza fissa dimora

Cinque abbonamenti annunali sono stati messi a disposizione dalla Sampdoria per persone senza fissa dimora seguite dalla Fondazione Auxilium di Genova.

"Debutto Samp al Ferraris, noi ci siamo - hanno scritto i responsabili di Auxilium sul proprio sito dopo il match contro l'Atalanta - grazie alla Sampdoria che ha donato ai volontari per l?Auxilium cinque abbonamenti annuali per le persone che si rivolgono ai nostri centri. Alla richiesta la società ha risposto immediatamente, in tempo per l?inizio del campionato".

"Poter andare allo stadio - conclude l'Auxilium - non è solo un semplice momento di svago ma è un?opportunità per rafforzare le relazioni, il senso di inclusione, la fiducia in sé stessi. Il calcio esprime così uno dei suoi lati migliori, divenendo un fattore di socialità e aiutando le persone a recuperare senso di appartenenza".