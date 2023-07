Sampdoria, scatta la campagna abbonamenti

La nuova Sampdoria è pronta a fare il pieno di entusiasmo in vista della prossima stagione. L'era Radrizzani è iniziata con un bagno di folla a Bogliasco e da domani, 12 luglio, i tifosi potranno iniziare ad abbonarsi per il prossimo campionato che vedrà i blucerchiati impegnati nel campionato di Serie B. Fino al 22 luglio ci sarà la fase di prelazione per gli abbonati in Gradinata Sud, dal 25 al 31 luglio quella per gli abbonati dell'anno scorso in altri settori, poi via alla vendita libera da martedì 1 a venerdì 18 agosto. I tagliandi stagionali potranno essere acquistati su ticketone, da SampCity e nelle ricevitorie Ticketone abilitate.

I prezzi degli abbonamenti della Sampdoria

Questi i prezzi svelati e visionabili sul sito ufficiale blucerchiato: la Gradinata Sud costerà 230 euro (120 per gli Under 18), la Nord 200 l'intero, 170 l'abbonamento rosa, 80 l'Under 18 e 20 l'Under 12. Il prezzo della Tribuna inferiore sarà di 800 euro, i distinti sono a 350 euro, con sconti per Over 65, donne e ragazzi, tutti i prezzi sono disponibili qui insieme a tutte le informazioni utili..