Sampdoria, doppia operazione di mercato: saluta Colley, arriva Jesé

Doppia operazione di mercato, fuori dalla finestra classica, per la Sampdoria. Omar Colley dopo quattro stagioni e mezza è stato ceduto al Besiktas in Turchia, Paese dove il mercato era rimasto aperto. In arrivo per rinforzare l'attacco, invece, Jesé Rodriguez, svincolato e quindi tesserabile in qualsiasi momento.

La cessione del difensore per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro consentirà di avere denaro fresco in vista del pagamento degli stipendi entro il 16 febbraio, dal punto di vista tecnico la vendita era già stata messa in conto nel momento in cui era stato acquistato Gunter, anche se l'ex Verona si è fermato nel riscaldamento del match contro il Monza e rimane in dubbio anche per la prossima gara contro l'Inter. Colley chiude la sua esperienza in blucerchiato con 129 presenze e 3 goal tra campionato e Coppa Italia, compreso quello di quest'anno contro la Cremonese in occasione della prima vittoria stagionale dei ragazzi di Stankovic.

In entrata è stato invece ufficializzato Jesé Rodriguez, attaccante di 29 anni con un passato importante che cerca di rilanciare la propria carriera. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid ha giocato con la maglia dei Blancos per 5 stagioni segnando 18 goal in 94 partite, di fatto concentrati in tre campionati dopo i primi due da ragazzino con qualche scampolo di gara giocando parallelamente nella squadra B (32 goal in 80 partite). Nel 2016 passa al PSG in Francia e segna 2 goal in 14 presenze, poi comincia la fase calante con le esperienze tra Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting Lisbona, intervallate da qualche ritorno a Parigi, 6 i gol segnati tra 2017 e 2021. Si rilancia con il Las Palmas, nella Serie B spagnola, segnando 11 goal nella stagione 2021/2022, poi vola in Turchia dove nela prima parte di stagione gioca 16 gare tra campionato e coppa segnando 5 goal con l'Ankaragucu. A gennaio si svincola e ora è pronto per la nuova avventura con la maglia della Samp.