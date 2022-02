La Sammargheritese riparte con il tris sul Little Club

Torna al successo la Sammargheritese che batte 3-1 in casa il Little Club James. Gli arancioni si prendono tre punti fondamentali per restare al terzo posto, a meno quattro dal Golfo Paradiso capolista, e restano in scia anche al Forza e Coraggio, secondo a più due. Tutto a una settimana dal big match che vedrà sfidarsi proprio la terza contro la seconda della classe in una gara delicatissima. La sconfitta fa invece piombare in zona playout il Little Club ora a quota 19 insieme al Levanto Calcio, il problema è che riportare in corsa la Tarros è difficile e dietro la Goliardicapolis è solo a meno quattro, anche se ieri ha subito cinque reti dal Forza e Coraggio.

La sfida parte subito bene per gli arancioni che dopo mezz’ora di gioco passano in vantaggio con Battaglia. Nella ripresa arriva però il pari di Siciliano, un fulmine a ciel sereno in una gara in cui la Sammargheritese sembrava essere padrona del gioco. Alla fine sarà solo un incidente d percorso perché dopo sette minuti Salano segna il 2-1 e a cinque giri di lancette dal termine ci pensa Fontana a chiudere i conti.