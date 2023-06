La Sammargheritese si tiene i suoi giovani

La Sammargheritese, promossa dalla Promozione all'Eccellenza dopo la vittoria dei play off, conferma altre quattro pedine del gruppo che ha compito l'impresa. Questa volta tocca a quattro ragazzi giovani, tra i 24 e i 22 anni, che sono in pianta stabile da tempo in prima squadra e sembrano già dei veterani.

A comunicare le conferme è la stessa società sui propri social: "L’ A.C.D. Sammargheritese 1903, comunica di aver raggiunto l’accordo per le riconferme, anche per la prossima stagione, di quattro importanti calciatori, da anni protagonisti sul campo con la maglia della Samm tatuata addosso. Si tratta di: Andrea Amandolesi, classe ‘99; Giacomo Guarrella, classe ‘01; Fabio Ferrari, classe ‘99; Davide Moladori, classe ‘00.

Da tempo giovani veterani della Prima Squadra e protagonisti dell’importante stagione scorsa, siamo certi che metteranno impegno, professionalità, ambizione e determinazione, per scrivere, con le loro indiscusse qualità tecniche e umane, tante altre pagine di storia arancione".