La Sammargheritese ricorda Alessio Corradini

Una giornata per ricordare Alessio Corradini, giovane ragazzo scomparso nel maggio 2021 a causa di una brutta malattia. La Sammargheritese il 29 agosto si stringerà attorno alla famiglia del ragazzo organizzando una giornata tutta per lui. Si chiamerà "Alessio Day" e partirà alle 17,45 quando presso l’Impianto Sportivo “Broccardi” di Santa Margherita Ligure verrà svelata la Targa Commemorativa in suo ricordo.

Un'iniziativa a cui seguirà la "Partita per Alessio", sempre al Broccardi, a cui la società di Santa Margherita invita tutti a partecipare. Per sapere come fare basta andare a visitare il post sui canali social ufficiali della società con tutte le informazioni e i contatti utili.