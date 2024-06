La Sammargheritese si regala un bomber da quasi 200 gol

La retrocessione in Promozione è già un ricordo in casa Sammargheritese. La formazione è infatti pronta a tornare subito protagonista e magari a provare subito a risalire in Eccellenza. Per farlo però ha bisogno di rinforzi e il primo nome è di sicuro un gradito ritorno. L'annuncio arriva direttamete dalla società: "Nell’ambito della costruzione della Rosa per la Stagione Calcistica 2024/2025, l’A.C.D. Sammargheritese 1903 è felice di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del Calciatore Daniele Massaro, attaccante classe ‘91.





Per Massaro, nelle ultime sette stagioni con la casacca del Golfo Paradiso, è un ritorno alla Samm dato che già nelle stagioni 2015/16 e 2016/17 aveva vestito la casacca arancione nel campionato di Eccellenza e realizzando in tutto 18 reti, che sommate a quelle realizzate complessivamente in carriera tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, raggiungono la cifra di ben 178 marcature.Bentornato a Santa Margherita Daniele, l’arancione ti dona".