Sammargheritese a forza sette, Levanto travolto

Le tre capoliste del campionato di Promozione, girone B, non si fermano più Il Forza Coraggio batte 2-0 il Don Bosco Spezia, il Golfo Paradiso batte 4-0 la Goliardicapolis ma meglio di tutte fa la Sammargheritese che come un ciclone si abbatte sul Levanto vincendo 7-1. La classifica quindi ora vede le tre squadre al primo posto con 44 punti.

La copertina di questa domenica se la prende come detto la Sammargheritese che stravince e si diverte contro il Levanto. L’equilibrio del match dura pochissimo, al 15’ la capolista è già sul 2-0 grazie a Salano che non sbaglia su assist di Di Lisi e con Mortala che approfitta della conclusione di Fontana per firmare il raddoppio. La Sammargheritese però non si ferma qui, al 24’ Battaglia trasforma un calcio di rigore e prima della fine della prima frazione c’è tempo anche per il poker di Salano.

Nella ripresa lo show non si ferma anche se la prima rete è di Romano per il Levanto, gol che resterà solo quello della bandiera. Nell’ultimo quarto d’ora arrivano altre tre reti della Sammargheritese con Marrale al 75’, Pizzoni al 77’ e Amandolesi all’80’.