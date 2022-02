Saluzzo-Ligorna 1-2: rimonta e tre punti per i genovesi

La prima vittoria di Roselli sulla panchina del Ligorna arriva contro il Saluzzo ultimo in classifica nel girone A di Serie D. I genovesi si iimpongono dopo essere stati sotto e rimontando il risultato in una gara fondamentale che li proietta fuori dalla zona playout a quota 22 in classifica.

Il match si mette subito male per gli ospiti che dopo appena quattrodici minuti si trovano già sotto: angolo per il Saluzzo e colpo di testa vincente Kieling. La reazione del Ligorna è veemente anche se un po’ di troppo di pancia, così per arrivare al pareggio bisogna aspettare il 35’ quando Gomes imbecca Cericola che batte Virano con un tocco preciso. Prima della fine altra occasione dei liguri con il tiro di Silvestri respinto dai difensori avversari davanti alla porta.

Il sorpasso del Ligorna arriva in aperturadi ripresa con Cericola che ricambia il favore a Gomes e trova il corridoio in cui il bomber si infila e poi non sbaglia la conclusione. La rimonta è completa, ma non basta ai ragazzi di Roselli che vanno vicinissimi al tris con Lala che viene fermato da un super Virano al 70’. L’ultima emozione del match è il tiro di Greco che però si spegne a lato e non cambia il risultato. Vince il Ligorna che dopo tre sconfitte e un pareggio ritrova i tre punti e una classifica decisamente più tranquilla.