La Lavagnese rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria

La Lavagnese penultima in classifica nel girone A di Serie D vede ridursi le proprie speranze di arrivare almeno ai playout. I bianconeri pareggiano 1-1 contro il Saluzzo ultimo in graduatoria e sono a meno sette dall'Imperia che oggi ha conquistato un punto con il Ticino.

La cronaca di Saluzzo-Lavagnese 1-1

Le due squadre si affrontano sotto la pioggia in novanta minuti che sono a tutti gli effetti l'ultima spiagga. Gli ospiti sono i primi a provare a portarsi in vantaggio ma il colpo di testa di Croci non trova la porta di poco. La risposta del Saluzzo è invece vincente, Ientile pesca Fink che al 22' non si fa pregare e sempre di testa infila la porta avversaria. Prima del fischio che manda tutti negli spogliatoi arriva anche il tentativo di Bacigalupo ma anche in questo caso la sfera non finisce nello specchio della porta.

Inizia così la ripresa con la Lavagnese che si lancia in attacco e con Valenti prova a raddrizzare la situazione, ma la mira è ancora sbagliata. Il pari arriva però a dicei minuti dal termine dell'incontro, lo segna Romanengo approfittando di un cross da sinistra di un compagno. E'la rete dell'1-1 che resta tale fino al triplice fischio è va a mettere a referto un punto per le due squadre che a ben vedere non serve a nulla a nessuno in termini di classifica.