Salernitana-Sampdoria, probabili formazioni: gara da dentro o fuori, servono i gol di Quagliarella

Salernitana-Sampdoria è già sfida da dentro o fuori per la formazione blucerchiata che, archiviata la sosta per gli impegni dell'Italia, cerca punti per il riscatto e soprattutto per allontanarsi dalla zona rossa con D'Aversa che, questa volta, non deve sbagliare. La società gli ha confermato la fiducia anche dopo la sconfitta contro il Bologna, ma un ulteriore passo falso potrebbe far saltare definitivamente il banco: alla finestra i soliti Iachini e Giampaolo.

QUI SALERNITANA. Ballottaggio Simy-Djuric sul fronte offensivo con l'ex Crotone in vantaggio, la punta centrale sarà supportata dall'ex Bonazzoli e da Ribery. Out Strandberg in difesa, dove i centrali saranno Gyomber e Gagliolo, Zortea e Ranieri invece i terzini, a centrocampo torna Lassana Coulibaly, con lui Di Tacchio e Obi (in vantaggio su Kastanos). In porta un'altra vecchia conoscenza blucerchiata, Belec. Colantuono recupera anche un altro ex, Capezzi, andrà in panchina.

QUI SAMPDORIA. Lotta a tre per due maglie sul fronte offensivo: Quagliarella recupera posizioni e potrebbe partire titolare con uno tra Caputo e Gabbiadini. Out per squalifica Adrien Silva a centrocampo (respinto il ricorso per la riduzione delle due giornate), spazio a Ekdal, Thorsby, Candreva e Askildsen. In difesa qualche problemino fisico per Yoshida dopo gli impegni con la Nazionale del Giappone, se non dovesse farcela Ferrari potrebbe affiancare Colley: sugli esterni i soliti Bereszynski ed Augello con Audero a difendere i pali.

Probabili formazioni Salernitana-Sampdoria

Salernitana (4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Coulibaly L., Di Tacchio, Obi; Bonazzoli, Simy, Ribery. All. Colantuono.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Ekdal, Thorsby; Quagliarella, Caputo. All. D'Aversa.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Calcio d'inizio: domenica 21 novembre, ore 15.

Dove vederla: Dazn.