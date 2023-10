Salernitana-Sampdoria, probabili formazioni Coppa Italia: turn over per Pirlo

Dopo la sconfitta con polemiche contro il Sudtirol è già tempo di tornare in campo. Martedì 31 ottobre 2023 alle ore 18 si gioca Salernitana-Sampdoria allo stadio Arechi, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La vincente sfiderà poi la Juventus negli ottavi. Probabile turn over da parte dei tecnici di due formazioni in difficoltà, i granata sono ultimi in serie A, i blucerchiati in zona retrocessione in B.

Salernitana-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Andrea Pirlo potrebbe dare spazio a chi ha giocato meno in questa stagione, la priorità è ovviamente il campionato con una classifica molto preoccupante. Ravaglia potrebbe tornare tra i pali, chance anche per Conti, tornato tra i convocati nel fine settimana dopo uno stop lunghissimo, e poi (dall'inizio o a gara in corso) Panada, Girelli, Ricci, Delle Monache, Askildsen e La Gumina. Poche invece le alternative in difesa perché Murru, Ferrari, Stojanovic e Barreca non sono disponibili. Out anche i soliti Pedrola, Benedetti e Malagrida.

Salernitana-Sampdoria, le scelte di Inzaghi

Anche l'avvio di campionato della Salernitana è stato da dimenticare. Quattro punti in dieci gare valgono l'ultimo posto in Serie A. L'esonero di Paulo Sousa non ha portato gli effetti sperati: Pippo Inzaghi (a lungo accostato anche alla panchina della Sampdoria in caso di esonero di Pirlo) ha conquistato un punto in due partite. Pareggio 2-2 contro il Cagliari e sconfitta 1-0 contro il Genoa al Luigi Ferraris. Probabile turn-over per la Coppa Italia: in porta Costil, chance anche per Ikwuemesi, Kastanos, Botheim, Sambia, Bronn (o Daniliuc) e Martegani. I pezzi pregiati Dia e Candreva saranno risparmiati.

Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Sambia, Gyomber, Bronn, Bradaric; Kastanos, Bohinen, Maggiore; Botheim, Martegani; Ikwuemesi. All. Inzaghi.

Sampdoria (4-3-1-2): Ravaglia; Conti, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Girelli, Askildsen, Ricci, Delle Monache; La Gumina, De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Calcio d'inizio: martedì 31 ottobre 2023, ore 18:00.

Dove vedere Salernitana-Sampdoria in diretta TV e streaming: Italia 1 e Mediaset Play.