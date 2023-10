Coppa Italia, Salernitana-Sampdoria 4-0: disastro blucerchiato

La Sampdoria saluta la Coppa Italia praticamente senza combattere, la Salernitana domina e vince 4-0 grazie alla doppietta di Tchaouna e ai goal di Ikwuemesi e Cabral. Prestazione ampiamente insufficiente, anche sul piano dell'atteggiamento, difficile salvare qualcuno.

Pagelle Salernitana-Sampdoria 4-0: non si salva nessuno

Pirlo cercava risposte dai giocatori meno impiegati in campionato, sicuramente non le ha ottenute. Diversi errori per Ravaglia in porta (4.5), centrocampo praticamente nullo con Ricci (4) svagato e impreciso, Panada oggetto misterioso (5) e Girelli un po' più vivace, ma onestamente improponibile a questi livelli (5.5). Non pervenuto l'attacco: qualche spunto da Askildsen sulla trequarti, ma a corrente alternata (5.5), poco peso offensivo con De Luca (5) e La Gumina (5). I due, di fatto, creano una sola occasione in avvio, poi spariscono dal campo. E infine la difesa, scelte obbligate per l'emergenza: Giordano è costantemente in affanno e commette errori (4.5), Ghilardi (5) e Gonzalez (4.5) non sono precisi (il secondo lascia anche girare Ikwuemesi in occasione dell'1-0, come già successo contro il Sudtirol), il meno peggio è Depaoli, ma naufraga insieme ai compagni (5.5). Notte fonda per i blucerchiati, atteggiamento da rivedere, classifica di Serie B drammatica e sabato si torna già in campo per la sfida, complicata, contro il Palermo. Potrebbe essere l'ultima spiaggia per il tecnico ex Juve.

Salernitana-Sampdoria 4-0, la cronaca

Ampio turn over dei due tecnici, tra le principali novità in blucerchiato l'inedito centrocampo formato da Ricci, Panada e Girelli, poi Askildsen trequartista a supporto della coppia De Luca-La Gumina. La Salernitana fa la partita senza però trovare sbocchi e la migliore occasione in avvio capita proprio alla Samp. Bel pallone in verticale di La Gumina per De Luca che al 13' stoppa e tira sul primo palo, Costil si oppone alla grande. Ma è solo un lampo. Al 20' Ravaglia esce bene in presa bassa ad anticipare Tchaouna, al 28' però capitola su un tiro non irresistibile di Ikwuemesi. Il portiere viene forse ingannato dalla deviazione di Gonzalez e osserva la strana traiettoria del pallone che si insacca. Padroni di casa in vantaggio 1-0 e ancora pericolosi due volte con Botheim tra 31' e 38'. Nel primo caso colpo di testa fuori misura, nel secondo uscita completamente errata di Ravaglia su un corner e conclusione del norvegese sull'esterno della rete. Altro brivido al 39' con un traversone di Maggiore sul quale è poco attento Giordano, sbuca Tchaouna che prova il diagonale, Ravaglia si riscatta e respinge, poi spazza via Gonzalez. Sampdoria in balia degli eventi, svagata e tremendamente compassata, il secondo goal è nell'aria e arriva nel recupero. Prima viene annullato un goal a Tchaouna per fuorigioco, poi il francese raccoglie un pallone perso malamente da Ricci, si invola verso la porta e insacca con un sinistro potente.

Nella ripresa la Salernitana gestisce il risultato forte del doppio vantaggio. Qualche segnale di risveglio dalla Sampdoria, che prova ad alzare il baricentro, ma non crea grosse occasioni. Da segnalare un tiro altissimo di Ricci (57') su sviluppi di corner e qualche protesta di La Gumina per un presunto fallo in area di rigore (61'). Alla prima vera discesa, però, la formazione di Inzaghi cala il tris ancora con Tchaouna che punta l'area e con un tiro incrociato buca ancora Ravaglia. Partita che ha poco ancora da raccontare: Girelli al 79' sfiora il palo di testa da calcio d'angolo, Jovane Cabral fissa il 4-0 con un tiro dal limite: difesa inesistente e conclusione che sorprende Ravaglia, ancora incerto.

Salernitana-Sampdoria 4-0, tabellino e voti

Reti: 28' Ikwuemesi, 45' e 67' Tchaouna, 86' Cabral

Salernitana (4-3-2-1): Costil 6; Bronn 6, Gyomber 6.5, Pirola 6 (79' Mazzocchi), Bradaric 6; Legowski 6.5, Bohinen 6.5, Maggiore 6.5 (80' Martegani); Tchaouna 7.5 (79' Kastanos), Botheim 6.5 (63' Jovane Cabral), Ikwuemesi 7 (63' Simy). All. Inzaghi.

Sampdoria (4-3-1-2): Ravaglia 4.5; Depaoli 5 (80' Conti sv), Ghilardi 5 (80' Buyla sv), Gonzalez 4.5, Giordano 4.5; Girelli 5, Ricci 4, Panada 5 (80' Kasami sv); Askildsen 5.5; La Gumina 5 (64' Delle Monache 5), De Luca 5. All. Pirlo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Note: ammoniti Giordano, Depaoli, Ghilardi.