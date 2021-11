Salernitana-Sampdoria 0-2, le pagelle: Candreva ancora decisivo, Audero si riscatta

La Sampdoria vince 2-0 in casa della Salernitana e compie tre passi importanti in classifica, allungando sulla zona rossa: decisivo e micidiale l'uno-due a fine primo tempo con Candreva che prima propizia l'autogol di Di Tacchio e poi finalizza nel migliore dei modi un contropiede innescato da Quagliarella. Tre punti pesanti per immaginare un campionato diverso rispetto a quello vissuto finora e che consentono a D'Aversa di consolidare la propria panchina dopo alcune settimane in bilico. Ora serve la continuità per provare a mettere in sicurezza la classifica: Verona e Lazio in casa intervallate dalla trasferta di Firenze sono le gare che portano poi al Derby della Lanterna del 10 dicembre. Venti giorni di fuoco per le ambizioni della Samp.

Prestazione più che sufficiente nel complesso, nessuno dei calciatori in campo va sotto la soglia del 6. Bene il solito Candreva, che ancora una volta è protagonista con un goal e un autogoal propiziato, parate pesanti invece per Audero che nel momento più delicato blinda la porta e smorza le speranze di rimonta della Salernitana. Buona prova nel complesso di tutta la difesa, segnali importanti in attacco sia da Quagliarella (un assist oltre alla solita 'garra') che da Caputo (diverse occasioni tra cui un bellissimo stop e rovesciata) che si vede annullare anche un goal.

