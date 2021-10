Salernitana-Genoa, probabili formazioni: Caicedo migliora, ma è ancora out

Dopo il pazzo 3-3 contro il Verona torna in campo il Grifone. Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 15 si gioca Salernitana-Genoa, gara fondamentale per allontanarsi dalla zona rossa contro il fanalino di coda del campionato. La formazione di Castori, neopromossa, ha raccolto un solo punto nelle prime sei giornate.

QUI SALERNITANA. Dovrebbe aver recuperato Ribery pronto a essere schierato dal primo minuto da Castori, in attacco Simy e Gondo sono in vantaggio su Bonazzoli e Djuric ma non sono escluse variazioni dell'ultimo minuto.

QUI GENOA. Caicedo non ha ancora recuperato dall'infortunio anche se sta migliorando, c'è comunque il solito Destro che sta continuando a fare benissimo in questo primo scorcio di campionato. Out oltre al solito Sturaro anche Biraschi e Vanheusden. Ballottaggio a centrocampo tra Hernani e Touré mentre in attacco scalpita Pandev, che potrebbe però essere ancora una pedina fondamentale a gara in corso.

Probabili formazioni Salernitana-Genoa

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gagliolo, Strandberg, Gyomber; Ranieri, Coulibaly L., Coulibaly M., Kechrida; Ribery; Simy, Gondo. All. Castori.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Criscito, Bani, Maksimovic, Cambiaso; Badelj, Rovella; Fares, Hernani, Kallon; Destro. All. Ballardini.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Calcio d'inizio: sabato 2 ottobre, ore 15:00.

Dove vederla: Dazn.