Quanto vale la rosa del Genoa

Oltre 100 milioni di euro, 107.75 per la precisione, è questo il valore dell'intera rosa del Genoa che si piazza al dodicesimo posto in Serie A. La speciale classifica vede in prima posizione l'Inter con 587,75 milioni e all'ultimo il Frosinone con 62,55 mentre il Grifone è appena sopra al Monza (101) e ben al di sotto dell'Udinese undicesima (155,88). I valori emergono dallo studio di Transfermarkt, sito leader nel settore che imposta le singole valutazioni su alcuni fattori rilevanti per le carriera dei giocatori come età, esperienza, potenziale di crescita, ma anche livello e status del campionato, interesse sul mercato e le tendenze e le evoluzioni delle trattative.

Rosa Genoa 2023-2024: il valore dei singoli giocatori

Il valore totale della rosa deriva ovviamente dalla somma di quello dei singoli calciatori, tra i portieri il prezzo più alto è quello del titolare Martinez a 3,5 milioni di euro, alle sue spalle Leali (900mila) mentre Sommariva si assesta sui 100mila. Il difensore più prezioso è Radu Draguns che vale 10 milioni, tre in più di Aaron Martin e più del doppio di De Winter e Vasquez, fermi a 4, ed Hefti (3,4 milioni). Alle spalle si piazzano Matturro (2,5), Bani e Vogliacco (2), Sabelli (1,2) e Haps (1).

Va in doppia cifra anche il centrocampista con valore più alto nella rosa del Genoa 2023/2024 l'ucraino Ruslan Malinovskyi, valutato 10 milioni di euro, secondo posto per Morten Frendrup (6) e terzo per Kutlu e Thorsby, entrambi a quattro. Pablo Galdames è valutato 2,3, Jagiello si ferma a 1,4, Strootman a 1,3 e Badelj a 800mila euro.

I pezzi più pregiati della squadra sono però in attacco con Mateo Retegui che si arrampica fino a 16 milioni e Albert Gudmundsson che lo insegue a quota 12. Alle loro spalle c'è Messias (4,5) seguito da Puscas (2,5) ed Ekuban (1,3)

Ovviamente le cifre sono frutto di un lavoro di analisi e non sono indicative per gli eventuali prezzi di mercato, come ha più volte spiegato Transfermarkt, ma restano un valido metro di giudizio per capire quanto il Genoa sia in crescita e abbia in rosa giocatori dal grande valore.