Roma-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di D'Aversa e Mourinho

Roma-Sampdoria chiude il 2021 della formazione blucerchiata, gara che si giocherà in turno infrasettimanale mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18:30 allo stadio Olimpico. Dopo il pareggio-beffa con il Venezia D'Aversa cercherà di allungare la striscia positiva iniziata nel derby e proseguita anche in Coppa Italia contro il Torino per consolidare il margine di vantaggio sulla zona rossa (attualmente di 9 punti). Dall'altra parte ci sarà però una Roma galvanizzata dal doppio successo contro Spezia (2-0) e soprattutto Atalanta (4-1 a Bergamo), che cercherà il tris per rilanciarsi nella corsa alla Champions League. Ecco le possibili scelte di D'Aversa e Mourinho.

QUI ROMA. Mourinho potrebbe confermare l'undici iniziale che ha espugnato Bergamo. Il ritrovato Abraham (quattro gol e un assist nelle ultime tre gare tra campionato e Conference League) a guidare l'attacco con il supporto di Zaniolo e Mkhitaryan; Vina, Cristante, Veretout a fare diga e infine linea difensiva a tre composta da Ibanez, Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio.

QUI SAMPDORIA. Preoccupano meno del previsto le condizioni di Gabbiadini, uscito dolorante dal match contro il Venezia. Verrà valutato prima del match ma dovrebbe comunque esserci e si gioca una delle due maglie davanti con Quagliarella e Caputo. Per il resto scalpita Verre, ma a centrocampo potrebbero esserci i soliti Thorsby, Ekdal, Adrien Silva e Candreva. Pochi dubbi anche per quello che riguarda la difesa: davanti ad Audero dovrebbe esserci la solita linea a quattro con Bereszynski, Colley, Yoshida e Augello.

Probabili formazioni Roma-Sampdoria

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Thorsby; Quagliarella, Caputo. All. D'Aversa.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Calcio d'inizio: mercoledì 22 dicembre, ore 18:30.

Dove vederla: Dazn.