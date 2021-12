Roma-Sampdoria 1-1, le pagelle: sorpresa Falcone, certezza Gabbiadini

Un punto sotto l'albero, in attesa di novità sul fronte societario, per la Sampdoria che pareggia 1-1 a Roma e chiude il 2021 con il quarto risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia, 20 punti in classifica e un buon margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Controllano bene nel primo tempo i ragazzi di D'Aversa che rischiano molto poco, nella ripresa sfiorano subito il vantaggio con Candreva (palo interno clamoroso al 53'), poi trovano un super Falcone che si supera su Zaniolo e Afena Gyan tra 60' e 62'. Al 72' l'ex Genoa Shomurodov porta in vantaggio la formazione di Mourinho, ma la reazione non si fa attendere e nel giro di 8 minuti arriva l'1-1: guizzo di Quagliarella e palo di Colley prima del tap-in vincente di Gabbiadini. Nel finale regge il muro blucerchiato, ultimo brivido un tiro alto di Mkhitaryan.

VIDEO | Roma-Sampdoria 1-1: goal e highlights

Prestazione più che sufficiente nel complesso, ottima prova tra i pali di Falcone che si conferma una valida alternativa ad Audero, spicca in difesa Colley che aziona la contraerea e respinge ogni pallone alto mentre sul fronte offensivo la certezza è Gabbiadini e Quagliarella entra per propiziare il goal del pareggio. In ombra Caputo che incide poco.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.