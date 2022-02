Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Blessin per sfatare il tabù dell'Olimpico

Terminata la sosta è tempo di tornare in campo per la 24esima giornata di Serie A. Sabato 5 febbraio alle ore 15 si gioca Roma-Genoa, un Grifone rinnovato cercherà di strappare punti ai giallorossi e di sfatare il tabù dello stadio Olimpico: nelle ultime 15 partite giocate è arrivato un solo punto, tre pareggi invece nelle ultime 19. La vittoria a Roma sponda giallorossa manca dal 17 febbraio 1990. Ecco le scelte di Mourinho e Blessin.

QUI ROMA. Parzialmente recuperato Pellegrini che dovrebbe andare in panchina, difesa a tre davanti a Rui Patricio con Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo Oliveira, uno tra Veretout e Cristante e poi Mkhitaryan con Karsdorp e Maitland Niles (in vantaggio su Vina) sugli esterni. Attacco affidato invece a Zaniolo e Abraham.

QUI GENOA. Potrebbe essere il 4-2-3-1 il modulo scelto da Blessin per il suo nuovo Grifone. In porta Sirigu, Hefti, Ostigard, Bani e Calafiori in difesa dove rimangono però vive le candidature di Vanheusden e Czyborra. A centrocampo Badelj e Sturaro a fare diga mentre davanti Destro dovrebbe essere supportato da Gudmunsson, Amiri (in vantaggio su Portanova) e Yeboah. A gara in corso possibile anche il subentro di Piccoli, out Rovella a centrocampo per problemi fisici e squalificato Cambiaso.

Probabili formazioni Roma-Genoa

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland Niles; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Calafiori; Badelj, Sturaro; Gudmunsson, Amiri, Yeboah; Destro. All. Blessin.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Calcio d'inizio: sabato 5 febbraio, ore 15.

Dove vederla: Dazn.