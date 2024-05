Roma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Gilardino

Roma-Genoa è sfida tra Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, due ex campioni del mondo che ora cercano in panchina di ricalcare i proprio successi da calciatori. Il tecnico del Grifone presto firmerà il rinnovo e vorrebbe festeggiare piazzando il quarto risultato utili consecutivo e vincendo contro un'altra big, tra l'altro già strapazzata all'andata quando in panchina sedeva Mourinho. Con De Rossi è tutta un'altra Roma che però sembra essere in fase calante come dimostra la sconfitta di Bergamo che ha quasi chiuso nel cassetto il sogno Champions League.

Roma-Genoa, le scelte di De Rossi

Buone notizie per la Roma che dovrebbe recuperare e schierare dal primo minuto sia Paredes che Dybala, sei due non dovessero farcela spazio a Bove e Baldanzi. Per il resto confermato il 4-3-3 con l'ex El Saarawy e Lukaku e chiudere il tridente e centrocampo chiuso da Pellegrini e Cristante. In difesa senza Spinazzoal si rivede Kardspor a destra dopo i disastri in semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen.

Roma-Genoa, le scelte di Gilardino

Formazione confermata per Gilardino che non dovrebbe toccare l'impianto di gioco de suo Grifone. Nel 3-5-2 i dubbi sono praticamente solo sugli esterni con Sabelli e Martin in vantaggio su Haps e Spence. In mediana gioca ancora Thorsby visti gli infortuni di Messias e Malinovskyi, in difesa senza Bani spazio ancora a Vogliacco. Confermato anche l'attacco con Gudmundsson a fare coppia con Retegui.

Roma-Genoa, le probabili formazioni

Roma (4-3-3) Svilar, Kardspor, Mancini, N'Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui

Roma-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Roma e Genoa di domenica alle 20,45 all'Olimpico sarà trasmessa solamente da Dazn per tutti gli abbonati al servizio di streaming. Le immagini saranno visibili via sito ufficiale oppure app scaricabile su tutti i dispositivi abilitati, dalle Smart Tv ai tablet, passando per smartphone e console Playstation e Xbox, senza dimenticare Firestick e Timvision Box.