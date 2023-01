Roma-Genoa, le probabili formazioni di Coppa Italia

Il Genoa va a caccia dell'impresa in Coppa Italia. Domani, giovedì 12 gennaio, alle 21 i rossoblu sfidano la Roma all'Olimpico negli ottavi di finale in partita "secca", chi vince passa il turno, chi perde esce dalla competizione. I giallorossi avranno dalla loro parte sessantamila tifosi nel match contro l'unica squadra di Serie B rimasta in tabellone dopo l'eliminazione di ieri del Parma contro l'Inter. Chi vince domani sera affronterà nei quarti di finale una tra Napoli e Cremonese.

Roma-Genoa: le scelte di Mourinho

Turnover in vista per la Roma reduce dall'incredibile rimonta di San Siro con il Milan. Mourinho continuerà con il 3-4-1-2 con in difesa Ibanez, squalificato in campionato, insieme a Kumbulla e uno tra Mancini e Smalling. Tanti cambi in mediana con Cristante e Matic, più di Camara, a formare la cerniera centrale mentre sugli esterni giocherà Celik a destra e a sinistra Zalewski sarebbe in vantaggio sull'ex della gara El Shaarawy. In attacco Belotti farà rifiatare Abraham e sarà sostenuto da Zaniolo e Pellegrini.

Roma-Genoa: le scelte di Gilardino

Pochi cambi rispetto alla formazione titolare per il Genoa di Gilardino che è reduce dalla sosta in Serie B arrivata dopo la vittoria a Bari e gioca per la prima volta nel nuovo anno. Batteri cariche quindi per tutti i giocatori e il tecnico è pronto a cambiare solo la difesa, Criscito e Maturro sono pronti all'esordio e completeranno il reparto con Ilsanker e uno tra Sabelli ed Hefti. Per il resto dentro tutti i titolari con la conferma del 4-3-2-1 e Puscas centravanti sostenuto da Aramu e Gudmundsson, ancora panchina per Coda.

Roma-Genoa: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1) Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Belotti

Genoa (4-2-3-1) Semper, Sabelli, Ilsanker, Maturro, Criscito; Jagiello, Strootman, Frendrup; Aramu, Gudmundsson; Puscas.

Roma-Genoa in diretta tv e streaming gratis

La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset e così Roma-Genoa sarà visibile gratuitamente. In tv la partita sarà trasmessa da Canale 5, mentre in streaming le immagini saranno disponibili su Mediaset Infinity tramite app e sito ufficiale. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Trevisani e il commento tecnico a Massimo Paganin.