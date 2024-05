Roma-Genoa, arbitra Manganiello: i precedenti con le due squadre

Designati gli arbitri per la prossima giornata del campionato di Serie A, la penultima. Il Genoa, reduce da tre gare con due successi e un pareggio, sfida la Roma di De Rossi all'Olimpico domenica alle 20,45. Il direttore di gara scelto per la sfida è Manganiello di Pinerolo, i suoi assistenti saranno Dei Giudici e Moro, il quarto uomo sarà Cosso mentre al Var ci saranno Paterna e Pairetto.

I precedenti con Genoa e Roma di Manganiello

In questa stagione Maganiello ha arbitrato 11 partite in serie A con ben 43 cartellini gialli alzati davanti ai giocatori. Un arbitro di polso quindi che ha già incontrato il Genoa nella sua carriera per 11 volte con bilancio positivo per i rossoblu: 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente è sicuramente positivo con la vittoria 2-1 del Grifone a Verona il 7 aprile scorso. E' stato l'ultimo incrocio dopo un paio di anni senza direzioni dell'arbitro piemontese per i liguri, le altre vittorie sono arrivate nel 2020-21 con Spezia e Napoli e nel 2017-2018 in Coppa Italia con Crotone e Cesena. L'ultima sconfitta è invece quella del 10 aprile 2022 contro la Lazio in casa per 4-1.

Manganiello è un portafortuna per la Roma con i giallorossi che sono stati da lui diretti in 10 occasioni con ben 9 vittorie e una sola sconfitta, decisamente pesante: il 7-1 in Coppa Italia con la Fiorentina del 2019. In questa stagione le strade della giacchetta nera e dei capitolini si sono incrociate una sola volta con la vittoria della Roma 1-0 contro il Sassuolo dello scorso 17 marzo.