VIDEO | Roma-Genoa 0-0: cuore, gegenpressing e var. Punto d'oro per Blessin

Buon punto per il Genoa che torna dall'Olimpico con uno 0-0 conquistato con carattere, cuore e gegenpressing. Funziona la cura Blessin, anche se nel finale è il var a graziare il Grifone: il goal da tre punti di Zaniolo viene infatti annullato per un fallo precedente di Abraham su Vasquez, molto contestato dai giallorossi. Nel primo tempo subito pericoloso Ekuban, i padroni di casa spingono e creano occasioni solo nel quarto d'ora finale, ma anche il Genoa va vicino al goal con Yeboah. Nella ripresa le occasioni migliori capitano a Smalling (colpo di testa alto al 55') e Abraham (salvataggio di Ostigard al 65'), poi i rossoblù rimangono in dieci uomini per l'espulsione del norvegese, ma controllano le sfuriate della Roma. L'episodio chiave al 91' con il bel goal di Zaniolo annullato dopo la revisione del var e la successiva espulsione per proteste del giocatore giallorosso.

Roma-Genoa 0-0, la cronaca

Genoa ben messo in campo che concede poco in avvio, la prima occasione capita al 13' a Ekuban che in torsione su sviluppi di punizione costringe Rui Patricio alla deviazione in angolo. Il Grifone continua a controllare bene i giallorossi, che alzano il baricentro solo nel quarto d'ora finale e spingono alla ricerca del vantaggio. Murato due volte Mkhitaryan al 32', parata comoda di Sirigu su una punizione di Oliveira al 33', poi al 34' Zaniolo semina il panico e scarica su Maitland Niles, ma la conclusione dell'ex Arsenal viene respinta. Il Genoa non sta a guardare e al 36' va vicinissimo al gol su sviluppi di calcio piazzato, flipper impazzito in area con salvataggio di Smalling, poi Yeboah calcia alto da buona posizione. Nel finale ancora Roma pericolosa con un sinistro potente di Oliveira che finisce sull'esterno della rete dopo la solita cavalcata di Zaniolo e con un diagonale di Mkhitaryan messo in angolo da Sirigu.

Nella ripresa il Genoa contiene bene la Roma, la prima occasione capita al 55' a Smalling con un colpo di testa che sfiora la traversa, al 60' spreca invece Zaniolo da punizione, tiro altissimo da dentro l'area. L'occasione migliore per il vantaggio giallorosso capita ad Abraham al 65', tiro a botta sicura e salvataggio miracoloso in scivolata di Ostigard, il norvegese lascia però i suoi in dieci uomini tre minuti dopo, Afena Gyan gli prende il tempo e lui lo trascina a terra per evitare che possa trovarsi a tu per tu con Sirigu: fallo da ultimo uomo e rosso diretto. Nonostante l'uomo in meno il muro di Blessin regge, la Roma tiene in mano il pallino del gioco e spinge alla ricerca del vantaggio, ma senza creare grosse occasioni fino al 91' quando Zaniolo inventa un grandissimo gol con un tiro incrociato, ma l'arbitro annulla con l'ausilio del var per un precedente fallo di Abraham su Vasquez, lo stesso numero 22 giallorosso viene poi espulso per doppia ammonizione, la prima in seguito all'esultanza per il gol annullato e il secondo per proteste.

Roma-Genoa 0-0 tabellino e voti

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 6 (70' Veretout 6), Oliveira 6 (56' El Shaarawy 6), Cristante 5.5, Mkhitaryan 6, Maitland Niles 6 (56' Afena Gyan 6.5); Zaniolo 6.5, Abraham 5.5. All. Mourinho.

Genoa (4-3-3): Sirigu 6; Hefti 6, Vanheusden 6.5, Bani 6.5 (45' Ostigard 5), Vasquez 6; Sturaro 6.5, Badelj 6, Portanova 6.5 (70' Maksimovic 6); Ekuban 6 (70' Melegoni 6), Destro 5.5 (56' Piccoli 6), Yeboah 6 (56' Amiri 6). All. Blessin.

Arbitro: Abisso di Palermo

Note: ammoniti Vanhesuden, Mancini, Vasquez, Zaniolo. Espulsi al 68' Ostigard per fallo da ultimo uomo, al 94' Zaniolo per doppia ammonizione.