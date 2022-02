Roma-Genoa 0-0, le pagelle: difesa sigillata, brillano anche Portanova e Sturaro

Pareggio a reti bianche, secondo consecutivo dopo quello contro l'Udinese, per il Genoa. Ottimo punto all'Olimpico di Roma al termine di 90 minuti intensi in cui il Grifone ha mostrato carattere e una buona condizione fisica, la cura Blessin sembra funzionare. Nel primo tempo subito un'occasione per Ekuban, poi i giallorossi si accendono solo nel quarto d'ora finale, dove però anche Yeaboah va vicino al gol. Nella ripresa le occasioni migliori capitano a Smalling (colpo di testa alto al 55') e Abraham (salvataggio di Ostigard al 65'), poi i rossoblù rimangono in dieci uomini per l'espulsione del norvegese, ma controllano le sfuriate della Roma. L'episodio chiave al 91' con il bel goal di Zaniolo annullato dopo la revisione del var e la successiva espulsione per proteste del giocatore giallorosso.

VIDEO | Roma-Genoa 0-0: goal e highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.