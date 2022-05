Il Rivasamba resta in Eccellenza travolgendo il Ventimiglia

Missione compiuta per il Rivasamba che centra la salvezza in Eccellenza contro ogni pronostico vista la falsa partenza. La squadra nelle prime tre gare ha fatto una gran fatica a mettere a referto punti, poi però si è rialzata incamerando una vittoria dopo l'altra che l'aveva portata ad un solo punto salla salvezza matematica prima della gara di oggi con il Ventimiglia, formazione che invece aveva l'obbligo di vincere.

I novanta minuti valevano tantissimo quindi, ma non c'è lotta in cmapo. Il Rivasamba infatti domina in lungo e in largo e vince ben 7-0. La prima rete arriva all'8' con Cusato, la seconda con Cuneo al 23', poi i frontalieri crollano e subiscono prima del termine della frazione anche i gol di Bonaventura e Bagnato.

La salvezza è già in ghiaccio, la ripresa serve solo a festeggiare e così arrivano altre reti. La prima con Padi al 58', poi si scatena Cuneo che segna la sesta e la settima reta. L'uomo che domenica scorsa aveva regalato la vittoria al 90' nel delicatissimo match con il Pietra Ligure avvicinando e non poco l'obiettivo per i suoi, oggi segna la tripletta che completa la missione del Rivasamba, i calafati giocheranno in Eccellenza anche l'anno prossimo.