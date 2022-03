Sestrese corsara e capolista, il Rivasamba ora è nei guai

La Sestrese sbanca il campo del Rivsamba con un secco 2-0 utile per salire al primo posto nei playout di Eccellenza affiancando Athletic Albaro e Arenzano. I genovesi inguaiano i padroni di casa che restano ulltimi a 1 un solo punto, momento difficile per la formazione levantina che durante la stagione regolare ha lottato a lungo per un posto nei playoff.

I verdestellati si presentano in campo con ben quattro giocatori provenienti dal proprio vivaio a causa delle tante assenze tra cui quelle di Sakhi, Mura, Zanoli, Broso, Zanetti. I playout però sono solo nove giornate, ogni domenica è una finale e quindi non c'è tempo per piangersi addosso. Messaggio recepito alla grande dagli ospiti che prima rischiano e vengono salvati da Rovetta e poi passano grazie a Lanza che conclude perfettamete un contrpiede preciso e veloce orchestrato da Cafferata e rifinito da Sighieri. Prima della fine del tempo è però ancora Rovetta a dover fare gli straordinari per fermare il Rivasamba, anche se va detto che Bazzurro e Tomé si rendono pericolosi in paio di occasioni, senza però riuscire a trovare il raddoppio anche a causa di un super Confortini.

Nella ripresa i ritmi restano alti e la Sestrese chiude i conti al al 60' con il baby bomber Tomè che prima si guadagna una punizione e poi la trasforma nella rete del definitivo 2-0. Domenica prossima i genovesi affronteranno il Varaze Don Bosco, sconfitto oggi 3-0 dall'Athletic Albaro, mentre il Rivsamba farà vista ad un'altra capolista, l'Arenzano.