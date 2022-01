Rivasamba-Sestrese 1-1: Mura chiama, Bonaventura risponde

Nessun vincitore nella sfida tra Rivasamba e Sestrese in cui i padroni di casa, favoriti alla vigilia, raccolgono un punto utile comunque per confermarsi al sesto posto nel girone B di Eccellenza e continuare a lottare per un posto i playoff, al momento distante due punti. Per i verdestellati il pareggio serve a lasciare all’ultimo posto il Molassana, ma non a dormire sonni tranquilli visto che al momento sono sopra di una sola lunghezze, come il Cadimare.

E dire che sono proprio gli ospiti a sognare la vittoria che può dare la svolta alla stagione. Al 6’ Sighieri confeziona l’assist per Mura che di testa infila lo 0-1. Il Rivasamba ci mette un po’ a trovare le contromisure, ma a inizio ripresa riesce ad evitare la sconfitta. E’il 47’ quando Bonaventura pareggia i conti.

Domenica prossima altro match difficile in arrivo per la Sestrese che affronterà il Canaletto Sepor quinto della classe. Per il Rivasamba partita da non fallire, il prossimo avversario sarà infatti il Molassana e i tre punti devono essere centrati per non vedere scappare il treno che porta ai playoff.