Il Rivasamba accarezza l'impresa con l'Imperia

Il Rivasamba si illude per quasi un tempo di gioco, ma viene rimontato dall'Imperia che rimonta e chiude la partita sul 2-1. I padroni di casa contro una delle squadre più attrezzate dell'intero campionato di Eccellenza vanno in vantaggio con Ruffino di testa su azione da corner. Una gioia che dura fino al 44' quando Baldassarre devia nella propria porta il cross di Cernaz. Nella ripresa arriva la rete che ribalta il risultato firmata al 70' da Polisena.

L'Imperia resta così al terzo posto in classifica a meno dieci dalla vetta occupata dall'Albenga, oggi sconfitto per la prima volta in campionato. Per il Rivasamba invece la classifica dice 11 punti con la squadra che è in piena lotta per evitare i playout.

Il tabellino

RIVASAMBA 1 – IMPERIA 2

Marcatori: 29’ Ruffino (R), 44’ Baldassare (aut.), 70’ Polisena

Rivasamba: Barbieri, Baldassare, Raso, Queirolo, Bacigalupo, Porro, Campana, Bagnato, Padi T., Cusato, Ruffino. A disposizione: Granelli, Padi N., Lasagna, Salku, Linale, Del Corso, Bonaventura, Piccardo, Cuneo. Allenatore: Buccellato

Imperia: Bova, Ravoncoli, Bourkaa, Sancinito, Guida, Taddei, Plando (38’ Cernaz), Giglio (63’ Melandri), Polisena (87’ Ardissone), Campelli, Jebbar. A disposizione: Cella, Cassini, Morchio, Lanteri, Fatnassi, Cernaz, Melandri, Ordisci, Ardissone. Allenatore: Lupo

Arbitro: Anton Giulio Ermini

Assistenti: Claudio Maggi e Luis Xavier Romero