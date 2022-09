Rivasamba, il primo ottobre la festa calafata

Sabato primo ottobre sul lungomare Kennedy di Riva Trigosa va in scena la festa Calafata, l'ocasione per presentare la prima squadra, che milita in Ecellenza, e tutte le formazioni del settore giovanile del Rivasamba. La società invita tutti i tifosi ad essere presenti ad una sereta, l'evento inizierà alle ore 19, dove si potranno conoscere gli staff tecnici delle singole leve, i giocatori e tutto lo staff della società che contribuisce quotidianamente alla buona riuscita di ogni iniziativa, gara ed evento calafato.

All’appuntamento saranno presenti gli Amministratori Comunali e gli Sponsor che puntualmente supportano e sostengono le attivitià della società.

Una serata di festa quindi per il Rivasamba che nel frattempo continua la sua stagione in Eccellenza. Ieri è arrivata la sconfitta interna contro i Forza e Coraggio, la seconda di fila, ma all'esordio la formazione era riuscita a battere la Lavagnese, formazione che punta alla promozione.