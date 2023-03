Rivasamba, Cusato sta meglio e la società ringrazia l'Imperia

Squadra in casa

Squadra in casa Rivasamba

Gianluca Cusato sta meglio, è questa la notizia più importante dopo una domenica di paura allo stadio Ciccione di Imperia. Il giocatore del Rivasamba ieri ha infatti battuto la testa contro un muretto che sorreggeva le protezioni laterali del campo durante una fase di gioco della sfida contro l'Imperia di Eccellenza, vinta proprio dagli ospiti per 1-0. Il forte impatto ha fatto calare il gelo sul campo con lo staff sanitario dei padroni di casa che è intervenuto prontamente dopo che il giovane aveva anche perso conoscenza.

La situazione ha reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha portato direttamente dal campo all'ospedale di Pietra Ligure il giocatore. Per fortuna le sue condizioni sono apparse in miglioramento già da ieri e oggi non destano preoccupazioni.

Nelle scorse ore il Rivasamba ha voluto ringraziare l'Imperia: "Il Presidente Pastorino e tutta la società vogliono ringraziare tutto lo staff della Società Imperia che ha tempestivamente soccorso il nostro giocatore Cusato. Un plauso anche al comportamento di tutta la squadra avversaria e al pubblico dopo l'incidente. Un sentito ringraziamento va anche ai militi e all'equipaggio dell'elisoccorso intervenuti tempestivamente. Grazie infinite"