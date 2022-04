Rivasamba-Cadimare, tante emozioni nella sfida salvezza

Alla fine vince il Rivasamba la sfida salvezza ma il Cadimare non mollerà un centimetro fino all'ultimo secondo. La squadra di casa batte 3-2 gli avversari e sale a quattro punti insieme a Varazze e Ospedaletti, mentre il Cadimare resta ultimo a due, il regolamento dice che le ultime tre retrocederanno in Promozione e alla fine mancano solo quattro turni.

La gara si accende subito con il Rivsamba che passa in vantaggio al 3' con Baldassarre, passano dieci minuti e arriva anche il raddoppio con Cusato. Il 2-0 però non fiacca la resistenza del Cadimare che infatti si riporta in partita nel giro di sei minuti. Al 6' segna Noto, poi ci pensa Bertolla a rimettere tutto in parità. Le emozioni non finiscono e gli ospiti vanno al riposo con un grande rammarico: al 43' infatti la conclusione di Della Pina si schianta sul palo.

La sfida riparte ma nella ripresa i ritmi si abbassano e tra le due squadre serpeggia la paura di perdere. La rete decisiva al 61' con Padi che infila in porta il gol che regala i tre punti al Rivasamba.

Nel prossimo turno il Rivasamba se la vedrà con l'Ospedaletti in altri novanta minuti di fuoco visto che gli avversari sono a quattro punti. Per il Cadimare le speranze salvezza passano dal match con il Varazze sconfitto oggi dalla capolista Arenzano.