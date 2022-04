Urlo Rivasamba, il Busalla ora è nei guai

Tre squadre sono già salve, Albaro, Arenzano e Sestrese, le altre rischiano tutte di scendere in Promozione e tra queste c'è anche il Busalla che perde 3-1 il delicatissimo match in trasferta con il Rivasamba valido per la settima giornata dei playout di Eccellenza. I valligiani vengono superati in classifica proprio dagli avversari di turno e restano a otto punti, a più uno sul terzultimo posto del Varazze, a più due sul Cadimare e a più tre sull'Ospedaletti. La situazione di classifica inizia così a preoccupare e nei prossimi due turni, gli ultimi dei playout, il Busalla affornterà prima il Varazze e poi la Sestrese, appuntamenti da non fallire.

Il Rivasamba invece festeggia una vittoria che potrebbe essere decisiva per il suo campionato. La partenza nai playout è stata traumatica ma ora la squadra sembra essersi ripresa e i dieci punti in classifica sono una bella boccata d'ossigeno.

La sfida tra le due formazioni è equilibrata soprattuto nel primo tempo con la parità che si spezza solo grazie al rigore trasformato da Bonaventura per i padroni di casa. La ripresa parte con la risposta del Busalla che pareggia al 48' grazie a Cotelessa. Un urlo che risuona per poco perché dopo appena sette minuti Padi riporta avanti il Rivasamba che poi chiude i conti al 29' con un altro rigore questa volta trasformato da Bagnato.