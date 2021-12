Fuochi d'artificio Rivasamba: arriva Bonaventura

Il Rivasamba continua a viaggiare nei quartieri alti della classifica di Eccellenza, girone B, ma non si ferma. Dopo l’acquisto di Cuneo, arrva un’altra grande operazione di mercato, utile per continuare la corsa. Domenica alle 15 è in programma la sfida contro la capolista Fezzanese, a più quattro in classifica, sarebbe importante vincere per ridurre il gap, ma non sarà facile perché i “verdi” arrivano da nove risultati utili consecutive. L’obiettivo è rialzarsi subito visto che il Rivasamba ha perso l’ultimo match contro l’Atheltic Albaro.

Rivasamba, super colpo di calciomercato: arriva Bonaventura

Come dettoo in aiuto del Rivasamba è arrivato ieri un nuovo acquisto che si può tranquillamente definire di categoria superiore: Roberto Bonaventura. Centrocampista classe 1995, giocherà in Eccellenza fino al termine della stagione dopo essere stato impegnato negli ultimi anni in Serie D e Serie C. Per lui è un ritorno in Liguria dove ha già vestito le maglie di Lavagnese e Setsri Levante e anche quella di Chiavari Calcio Caperana. La sua carriera nei professionisti è durata ben quattro anni in cui ha vestito la maglia del Pontedera. Il Rivasamba si rinforza e adesso punta decisamente al sorpasso su Fezzanese, Rapallo Rivarolese e Baiardo.