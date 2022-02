Baiardo, la rimonta con il Rivasamba non basta per restare al comando

La Fezzanese, grazie alla vittoria di oggi contro il Cadimare 2-1, torna in testa al girone B di Eccellenza. Scende quindi al secondo posto il Baiardo che con il Rivasamba non va oltre il pareggio, un 2-2 che però ha quasi il gusto della vittoria per i genovesi.

La sfida parte infatti con i padroni di casa all’arrembaggio e dopo appena quattrodici minuti già davanti con il gran destro di Lasagna che lascia di stucco il portiere avversario. Il Risavamba alza il pressing e non lascia nemmeno respirare gli avversari che hanno un solo sussulto nel finale di tempo con Battaglia.

Nella ripresa la gara diventa ancora piùà interessante, al 58’ Gandolfo si inventa un pallonetto su cui D’Amora non può nulla e porta i suoi sul 2-0. Tutto finito? Nemmeno per sogno, la reazione del Baiardo è vibrante e nel giro di due minuti tutto torna in equilibrio. Al 62’ Ungaro segna di testa sugli sviluppi di un calcio di punnizione, al 64’ è Peirotti, ancora di testa, a battere Barbieri. Una rimonta che non fiacca lo spirito del Rivsamba, vicino al nuovo sropasso con Cusato che però colpisce il palo. Nel finale ci sono ancora due buone occasioni per Gandolgo e Bagnato, ma la sfida fiinisce 2-2.