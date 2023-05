Rivasamba, via allenatore e Direttore Sportivo

Cinquanta punti in Eccellenza, record assoluto della società, ma per il Rivasamba in estate sarà rivoluzione. Il club ha infatti emesso un doppio comunicato molto importante per il futuro: "L' ASD Rivasamba HCA comunica che il rapporto di lavoro con l'allenatore della Prima Squadra Stefano Buccellato e il suo staff si è concluso.

Il Presidente Adriano Pastorino e la dirigenza calafata desiderano esprimere la massima gratitudine a Stefano e al suo staff per l'impegno e la professionalità dimostrati fin dal giorno del loro arrivo. A Mister Buccellato e al suo staff i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

L'ASD Rivasamba HCA comunica che si sono conclusi i rapporti con il Direttore Sportivo Bagnato Luigi.

Il Presidente Pastorino e la Dirigenza Calafata ringraziano Luigi per il lavoro svolto in Società.

I migliori auguri per il futuro".

Un doppio addio che farà scattare il doppio cambio dietro alla scrivania e in panchina per continuare a crescere dopo un'annata davvero importante in cui il Rivasamba è sempre stato nel cuore della classifica, senza mai rischiare la retrocessione, anzi salvandosi con ampio anticipo.