La Sampdoria Women torna a Genova, il 7 agosto c'è il Milan

La Sampdoria Women sta tornando a Genova dopoo l'ultima sgambata in Trentino. A renderlo noto è la stessa società in una nota sul sitio ufficiale: "Termina oggi il ritiro in Alta Val di Non della Sampdoria Women. Le blucerchiate hanno concluso le due settimane di preparazione in Trentino-Alto Adige con una seduta mattutina, diretta al centro sportivo di Ronzone dal tecnico Antonio Cincotta e dal suo staff".

Il ritorno nel capoluogo segnerà anche l'inizio dei primi test stagionali prima dell'esordio ufficiale stagionale previsto in Serie A contro il Sassuolo. Le blucerchiate voigliono farsi trovare pronte e già domenica 7 saranno in campo per la prima amichevole estiva. Di fronte ci sarà una delle big del nostro campionato, il Milan cnhe l'anno scorso ha battuto la Samp sia in campionato che in Coppa Italia. Amichevole decisamente probante per il gruppo di Cincotta che sarà arricchiato anche dall'ultimo acquisto, l'attaccante francese Kelly Gago