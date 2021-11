Promozione, Girone A: vincono Serra Riccò, Praese e Vallescrivia

Non cambia molto la classifica del campionato di Promozione, Girone A, dopo la decima giornata. In testa resta il Serra Riccò a cui basta un gol del solito Lobascio per piegare la resistenza del Via Dell’Acciaio. I gialloblu salgono a 23 punti, due in più dellla Praese che approfitta del turno di riposo dle Borghetto per operare il sorpasso e portarsi al secondo posto. La squadra del ponente di Genova vince all’ultimo respiro la battaglia contro la Veloce in cui va sul 2-0 grazie a Bruzzone e Piroli, viene ripresa dalle reti di Apicella e Polito, e poi ha la meglio al 90’ con Fedri.

Vallescrivia vincente con il Borzoli in Promozione, girone A

Gli occhi di molti però oggi erano puntati sulla sfida tra il lanciatissimo Borzoli e il Vallescrivia che dopo il riposo di domenica scorsa era sceso in classifica. I valligiani però si rialzono e fanno loro la super sfida con Watara e Vaccaro, mentre i padroni di casa segnano con Provenzano. Con questo successo il Vallescrivia è terzo a quota 20, mentre il Borzoli scende al quinto posto a 18 dove viene raggiunto dalla Voltrese.

La squadra di Voltri si riporta a contatto con il treno di testa grazie al 2-0 contro il Celle, ultimo in classifica. Succede tutto in otto minuto con i gol al 75’ e all’83’ di Perez e Raiola.

Negli altri match Baia Alassio corsaro sul campo del Golfo Dianese, la gara finisce 3-2, reti bianche invece tra Legino e Bragno dove nessuno riesce a spezzare l’equilibrio, mentre il Ceriale batte 5-1 il Camporosso.