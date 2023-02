Risultati Promozione B, valanga di gol per Golfo Paradiso, Samm, Bogliasco e Vallescrivia

Vincono e si divertono le big del girone B di Promozione. La capolista Golfo Paradiso stende 5-2 il Follo e resta a più sette in classifica sulla Sammargheritese vincente 4-0 contro il Molassana Boero nelle giornata odierna. Pochi problemi per la terza della classe, la Caperanese con il 3-0 sul Marassi 1965, e per il Vallescrivia quarto che vince 5-1 con il Little Club James.

Sale alle spalle del treno delle migliori e aggancia la zona playoff il Bogliasco che strapazza 4-1 il Cadimare. Nelle altre sfide vittoria importante sempre ai piani alti della graduatoria per il San Desiderio 1-0 con il Levanto.

Promozione, girone B: i risultati di oggi

Bogliasco-Cadimare 4-1

Caperanese-Marassi 1965 3-0

Don Bosco Spezia-Magra Azzurri 1-1

Golfo Paradiso-Follo 5-2

Sammargheritese-Molassana Boero 4-0

San Desiderio-Levanto 1-0

Tarros Sarzanese-Marolacquasanta 0-0

Vallescrivia-Little Club James 5-1