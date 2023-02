Risultati Promozione A: Serra Riccò ok, cadono Praese, Borzoli e Sampierdarenese

Il Pietra Ligure allunga ancora in testa alla classifica del girone A di Promozione. La capolista vola a quota 55 dopo il 3-0 rifilato in trasferta sul campo del Borzoli, un big match che certifica la forza di un Pietra Ligure che sembra ormai avviato verso la promozione in Eccellenza avendo undici punti di vantaggio sulle concorrenti.

Alle sue spalle tiene il passo solo il serra Riccò che sale al secondo posto dopo il brillante 4-0 sul Ventimiglia. Si ferma ancora la Praese che perde 2-0 sul campo del New Bragno e continua nel suo periodo difficile. Sconfitta anche per la sopresa del campionato, la Sampierdarenese che resta quarta nonostanto lo 0-3 di oggi contro la Campese.

I risultati di oggi in Promozione, girone A

Baia Alassio Calcio-Ospedaletti 1-1

Borzoli-Pietra Ligure 0-3

Campese-Sampierdarenese 3-0

Ceriale-Celle Varazze 2-2

Legino-Golfo Dianese 4-0

New Bragno Calcio-Praese 2-0

Serra Riccò-Ventimiglia 4-0

Soccer Borghetto-Carcarese 1-1