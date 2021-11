Promozione, girone B: Sammargheritese a valanga, pari per il Bogliasco

Domenica scorsa il girone B di Promozione aveva quattro capolista appaiate a 17 punti, oggi in testa rimangono in due, ma alle loro spalle a solo due punti di distanza sono ben tre le squadre che tenteranno il sorpasso già tra sette giorni.

Promozione Girone B: sei gol della Sammargheritese

Ora la classifica vede al comando la Sammargheritese con 20 punti dopo la straripante vittoria di oggi 6-1 sulla Goliardicapolis in cui segnano due volte Salano e poi Di Lisi, Ferarri, Traversaro e Traverso mentre la rete della bandiera ospite è di Baldoni.

L’altra capolista è il Forza e Coraggio che ha la meglio sul Real Fieschi per 2-1 in rimonta, dopo l’inizilae vantaggio di Cogozzo, ci pensano Verona e Bedini a ribaltarla.

Il big match tra Bogliasco e Golfo Paradiso finisce 2-2 e assesta al secondo posto a quota 18 entrambe le squadre. I padroni di casa vanno sul doppio vantaggio con Cimeri e Ballari nel giro due minuti ma nella ripresa Canepa e Zucca riportano tutto in parità. Sale in seconda posizione anche il Don Bosco che batte 4-2 il Levanto, segna subito Motto, Azzaro e Saliku vanno in rete per gli spezzini, il momentaneo pari è di Righetti, ma nel finale Romiti e Naclerio fissano il punteggio finale.

Nella altre gare successo importante del Magra Azzurri 4-1 sulla Tarros Sarzanese con Atzeni scatenato e autore di una tripletta. Vittoria di misura del Follo San Martino 1-0 con gol di Franceschini sul Little Club e pareggio senza reti tra Valdivara e Ortonovo.