Eccellenza, vincono Lavagnese, Rapallo e Baiardo

Si avvicina il rush finale della stagione in Ecellenza e le big non lasciano punti per strada. L'Albenga batte 3-0 il Forza e Coraggio e si avvicina sempre di più alla promozione in Serie D. Al secondo posto continua la sua marcia solitaria la Lavagnese che oggi vince 3-1 sul campo dell'Arenzano. Successo di valore del Baiardo capace di battere 1-0 la Genova Calcio, mentre finisce pari 1-1 il match tutto genovese tra Athletic Albaro e Voltrese.

Tre punti importantissimi per il Rapallo che con la vittoria 2-0 sul Campomorone scala ancora posizioni nella parte bassa della classifica e arriva a meno sei dal Busalla attualmente salvo senza passare dai playout. I valligiani oggi sono stati fermati sullo 0-0 dalla Sestrese che saluta con gioia la vittoria del Canaletto sul Taggia utile per manatenere a sei punti di distanza dalla retrocessione diretta.

I risultati di oggi in Eccellenza

Albenga-Forza e Coraggio 3-0

Baiardo-Genova Calcio 1-0

Arenzano-Lavagnese 1-3

Athletic Albaro-Voltrese 1-1

Canaletto Sepor-Taggia 5-1

Sestrese-Busalla 0-0

Finale-Cairese 3-5

Imperia-Rivasamba 0-0

Rapallo Ruentes-Campomorone Sant'Olcese 2-0