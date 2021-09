Campo impraticabile, rinviata Sampdoria-Pomigliano femminile

Un’altra partita viene interrotta in Liguria a causa delle forti pioggie, a Bogliasco niente gara per la Sampdoria femminile.

Due settimane di stop e poi il ritorno in campo. Le ragazze della Sampdoria Women erano pronte a riprendersi la scena dopo lo stop forzato dovuto alla sosta per le Nazionali. Il programma dellla Serie A femminile le vedeva infatti impegnate oggi a Bogliasco contro il Pomigliano, match da vincere per riprendere la corsa verso la zona centrale del campionato.

Sampdoria-Pomigliano rinviata

Il problema è che la pioggia ha deciso che oggi non poteva essere il giorno del rientro in campo. Su tutto il genovesato fin dalle prime ore del mattino si sono abbattuti forti temporali. Bogliasco non è stata risparmiata e così la partita tra Samp e Pomigliano è stata rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo.

La sfida in totale dura vetinove minuti, tempo utile per la prima conclusone blucerchiata di Spinelli e la risposta degli ospiti con Tudisco che di testa impegna Babb. Due sussulti, poi la pioggia torna a farsi consistente, l’arbitro va a colloquio con i capitani e poi prende la decisione: giocare è impossibile. Ora bisognerà capire quando le due squadre riusciranno a scendere in campo pe ril recupero, nulla ancora filtra sulla possibile data.