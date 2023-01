Rimini-Entella: Volpe recupera due giocatori

Seconda gara del 2023 per l'Entella che entra in una delle settimane più dure della stagione. Sabato alle 14,30 i chiavaresi sfidano il Rimini in campionato, poi mercoledì alle 20,30 affronteranno il Vicenza nella semifinale di andata di Coppa Italia e infine domenica 22 gennaio saranno di scena al Comunale in un altra sfida delicata contro la Carrarese.

Rimini-Entella, tornano Zamparo e Tenkorang

Vietato fermarsi ovviamente per la formazione di Volpe che è reduce dai successi con Torres e Alessandria in cui ha recuperato posizioni in classifica salendo fino al terzo posto, insieme al Gubbio, ma non è riuscita a rosicchiare punti alla Reggiana capolista. La rimonta è difficile e il prossimo passo sarà quello di riuscire a sbancare Rimini contro una compagine che al momento è decima, in piena corsa per i playoff, ma ha perso le ultime due gare contro San Donato e Cesena.

La marcia di avvicinamento è iniziata per l'Entella e arrivano subito buone notizie, rispetto al match di domenica scorsa Volpe riavrà a disposizione l'attaccante Zamparo, pronto a tornare titolare al fianco di Merkaj dopo aver scontato la squalifica, e Tenkorang, centrocampista jolly che ormai ha smaltito l'nfortunio come racconta Il Secolo XIX di oggi. Gli unici due assenti per la Virtus saranno Doumbia, quarta scelta in attacco, e il lungodegente Clemenza che sta recuperando dal brutto infortunio al ginocchio di inizio stagione.