Rimini-Entella, Volpe: "Punti pesanti in palio"

Dopo le due vittorie con Torres e Alessandria, l'Entella va a caccia del tris nella sfida di domani, sabato 14 gennaio, alle 14,30 contro il Rimini reduce da due ko di fila. In terra romagnola i chiavaresi devono continuare a correre se vogliono provare la rimonta su Reggiana, Gubbio e Cesena, attualmente davanti in graduatoria.

Le parole di Volpe alla vigilia di Rimini-Entella

Alla viglia el match ha parlato il tecnico della Virtus Gennaro Volpe: “Sappiamo di affrontare un Rimini molto competitivo e abbiamo grande rispetto, ma siamo preparati e vogliamo giocare una partita di grande livello”.

Il tecnico dell'Entella spinge i suoi verso il successo: “C’è grande voglia di scendere in campo, in questi giorni ho visto tutto il gruppo allenarsi con una grande concentrazione. Mancano 17 partite alla fine e in ogni partita ci sono punti pesanti in palio. Noi tutti lavoriamo per cercare di fare qualcosa di importante e sappiamo che tutto passerà dal campo”.